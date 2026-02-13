Haberler

Dünya Haberleri

Macron'dan sosyal medya devlerine tarihi rest: "Kurallarımıza uymayanı engelleriz"

Macron'dan sosyal medya devlerine tarihi rest: "Kurallarımıza uymayanı engelleriz"

Sosyal medyanın demokratik değerleri aşındırdığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bot hesaplara ve şeffaf olmayan algoritmalara izin vermeyeceklerini açıkladı. Kurallara uymayan tüm platformların erişiminin engellenebileceğini belirterek, "Demokrasimizin özünü korumak için sosyal medyanın düzenlenmesinde daha ileri gitmeliyiz" diyen Macron, "Yapay zekâ ile işletilen hesaplar ya yasaklanmalı ya da tamamen kapatılmalı” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 23:00 Son Güncelleme: 13 Şubat 2026 23:29

Sosyal medyanın artık sadece iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda nefret söylemi, dezenformasyon ve manipülasyon kaynağı haline geldiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, "Demokrasimizin özünü korumak için sosyal medyanın düzenlenmesinde daha ileri gitmeliyiz. Çünkü aynı zamanda Pandora'nın kutusunu açıyoruz ve bu platformlarda ve sosyal medyada çok fazla nefret söylemine izin veriyoruz. Çok güçsüz ve çok safız" ifadelerini kullandı.

"BOTLARI ENGELLEMELİYİZ" Çocukların dijital zorbalık ve uygunsuz içeriklere maruz kalma gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Macron, "Öncelikle bu platformlardan botları tamamen engellemelerini istemeliyiz. Tek bir hesaba sahip tek bir kişi olduğundan emin olmalıyız. Eğer bu bir yapay zeka sistemi ise, büyük bir kuruluş tarafından satın alınmış ve organize edilmişse, kesinlikle yasaklanmalıdır" açıklamasında bulundu.