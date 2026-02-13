Macron'dan sosyal medya devlerine tarihi rest: "Kurallarımıza uymayanı engelleriz"

Sosyal medyanın demokratik değerleri aşındırdığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bot hesaplara ve şeffaf olmayan algoritmalara izin vermeyeceklerini açıkladı. Kurallara uymayan tüm platformların erişiminin engellenebileceğini belirterek, "Demokrasimizin özünü korumak için sosyal medyanın düzenlenmesinde daha ileri gitmeliyiz" diyen Macron, "Yapay zekâ ile işletilen hesaplar ya yasaklanmalı ya da tamamen kapatılmalı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın artık sadece iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda nefret söylemi, dezenformasyon ve manipülasyon kaynağı haline geldiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, "Demokrasimizin özünü korumak için sosyal medyanın düzenlenmesinde daha ileri gitmeliyiz. Çünkü aynı zamanda Pandora'nın kutusunu açıyoruz ve bu platformlarda ve sosyal medyada çok fazla nefret söylemine izin veriyoruz. Çok güçsüz ve çok safız" ifadelerini kullandı.

"BOTLARI ENGELLEMELİYİZ"

Çocukların dijital zorbalık ve uygunsuz içeriklere maruz kalma gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Macron, "Öncelikle bu platformlardan botları tamamen engellemelerini istemeliyiz. Tek bir hesaba sahip tek bir kişi olduğundan emin olmalıyız. Eğer bu bir yapay zeka sistemi ise, büyük bir kuruluş tarafından satın alınmış ve organize edilmişse, kesinlikle yasaklanmalıdır" açıklamasında bulundu.

"ŞEFFAFLIĞA İHTİYACIMIZ VAR"

Partisi Rönesans'tan Milletvekili Laure Miller'in sunduğu tasarının, 21 "hayır" oyuna karşı 130 "evet" oyuyla kabul edildiğini belirten Macron, "Algoritmanın şeffaflığına ihtiyacımız var. Biz bir demokrasiyiz. IP adresini istemiyoruz, ancak demokrasimizin bir parçası olan şeffaflığı istiyoruz. Bu platformlar toplumsal düzenimize ve kurallarımıza saygı göstermediklerinde sorumluluk üstlenmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

"DAHA İLERİ GİTMELİYİZ"

Dijital ortamda geçirilen sürenin her geçen gün toplum genelinde giderek arttığını ve çevrim içi platformlarda algı manipülasyonu, dezenformasyon, nefret söylemleri, kişisel verilerin ihlaliyle dolandırıcılık gibi suçların daha sık meydana geldiğini belirten Macron, "Bunu yapabilmemiz için, kurallarımıza ve düzenlemelerimize açıkça saygı göstermemeye karar verenleri dava etmek üzere daha ileri gitmeliyiz. Ve uymayı reddeden herkesi engellemeliyiz" dedi.

YENİ EĞİTİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarının, gelecek haftalarda Parlamento'nun üst kanadı Senato'da görüşülmesi bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da desteklediği yasa tasarısının eylülde, yeni öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Dijital ortamda geçirilen süre her geçen gün toplum genelinde giderek artıyor ve çevrim içi platformlarda algı manipülasyonu, dezenformasyon, nefret söylemleri, kişisel verilerin ihlaliyle dolandırıcılık gibi suçlar daha sık meydana geliyor. Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler, internet ortamında kontrolsüz şekilde vakit geçirilmesi nedeniyle çocuk ve gençler için sosyal medya kısıtlaması getirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Fransa, 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağını gündeme getiren ilk ülkelerden olmuştu.

