Macron Ulusal Meclis’i feshetmişti: Fransa sandık başında!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini ardından parlamentoyu feshederek 3 hafta sonraya erken seçim kararı almıştı. Seçimin ilk turu bugün yerel saatle 08.00'de başladı. İkinci tur ise 7 Temmuz'da yapılacak.

LE PEN SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Fransız medyası, anketlerin aşırı sağcı siyasetçi Le Pen'in partisi RN'nin seçimi önde götürdüğünü duyurdu. Paylaşılan verilere göre Le Pen'in partisinin yüzde 37 bandında oy almasının beklendiği ve meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu alabileceğini öngörülüyor. Ayrıca ilk turun ardından ikinci tura kadar geçecek 5 gün içinde, bazı partilerin aşırı sağın seçimi kazanamaması için seçimden çekilebileceği ya da taraf değiştirebileceği ifade edildi.