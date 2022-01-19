Macron ve AP Başkanı soru almadı, gazeteciler basın toplantısını terk etti

SUNUMUN ÖZETİNİ YAPIP SALONDAN AYRILDI

Ancak AP'de saatler süren oturumun ardından ikilinin basın toplantısı düzenleyeceği salona geçen gazetecilere soru alınmayacağı bildirildi. Bunun üzerine birçok gazeteci, salonu terk etti. Metsola'nın takdimi üzerine, yeni AP başkanını tebrik eden Macron, Genel Kurul oturumunda yaptığı sunumun 4 dakikalık bir özetini yaparak salondan ayrıldı.