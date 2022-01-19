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Giriş Tarihi: 19.1.2022 19:57 Son Güncelleme: 19.1.2022 19:57

Macron ve AP Başkanı soru almadı, gazeteciler basın toplantısını terk etti

AA
Macron ve AP Başkanı soru almadı, gazeteciler basın toplantısını terk etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosunun yeni Başkanı Roberta Metsola, düzenledikleri ortak basın toplantısında soru almayınca gazeteciler salonu terk ederek tepki gösterdi.

Macron, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu oturumunda, ülkesinin AB dönem başkanlığı programını sunduktan sonra, AP'nin dün seçilen Başkanı Metsola ile kameralar karşısına geçti. Gazetecilere günler öncesinde liderlerin yalnızca basın açıklaması yapmayacağı, basın toplantısı düzenleyeceği bilgisi verilmişti.

SUNUMUN ÖZETİNİ YAPIP SALONDAN AYRILDI

Ancak AP'de saatler süren oturumun ardından ikilinin basın toplantısı düzenleyeceği salona geçen gazetecilere soru alınmayacağı bildirildi. Bunun üzerine birçok gazeteci, salonu terk etti. Metsola'nın takdimi üzerine, yeni AP başkanını tebrik eden Macron, Genel Kurul oturumunda yaptığı sunumun 4 dakikalık bir özetini yaparak salondan ayrıldı.

GAZETECİLER DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Macron, çıkışta basın mensuplarının soru alınmamasının nedenini sorması üzerine, Aralık 2021'de Paris'te geniş bir basın toplantısı düzenlediğini, Parlamentodaki yorumlarının üzerine yorum yapma gereği duymadığını söyledi. Olayın ardından gazeteciler Twitter üzerinden de duruma tepki mesajları paylaştı.

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Macron ve AP Başkanı soru almadı, gazeteciler basın toplantısını terk etti
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