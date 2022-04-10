Macron ve Le Pen yarışacak

Fransa'daİslam ve göçmen karşıtlığını gölgesinde geçen cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı. Sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi. Macron oyların yüzde 28.1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23.3 ile ikinci oldu. Bir seçmen, İslam, göçmen, Müslüman ve başörtü karşıtı vaatleriyle öne çıkan aşırı sağcı Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a oy kullandığı sırada "utanç kaynağısın" diye tepki gösterdi.İLK turda ilk iki sırayı alan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak. İlk tur seçimin resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak. İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs'a kadar görevini devralacak. Macron ve Le Pen, 2017'de de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu ilk iki sırada bitiren adaylar olmuştu. İkinci turda yüzde 66.1 oy alan Macron cumhurbaşkanı seçilmişti.