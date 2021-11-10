Macron'a dokunan yanıyor: Canlı yayında 'Macron istifa' dedi: "Zoraki psikiyatri" kararı

MACRON'A "ELEŞTİRİLERE TAHAMMÜL ETMEDİĞİ" TEPKİSİ

Adaylığını henüz açıklamasa da 2022'deki cumhurbaşkanı seçimine hazırlanan Macron, kendisine yönelik eleştirilere tahammül etmediği, devlet kurumları aracılığıyla muhalif sesleri baskılamaya çalıştığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Eylül ayında, ülkenin güneyindeki Lyon kentini ziyareti sırasında Macron'a yumurta atan protestocu da aynı şekilde savcılığının talimatıyla, zorunlu olarak psikiyatri servisine yatırılmıştı.

Toulus kentinde de bahçesindeki bir pankartta "Macronavirus" yazan bir adam, polislerce gözaltına alınmıştı.