Macron’a New York sokaklarında şok engel: Trump’ı aramak zorunda kaldı
ABD’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aracının New York sokaklarında polis tarafından durdurulması gündeme bomba gibi düştü. Beklenmedik olay nedeniyle Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ı arayarak sitem etti.
ABD'nin New York kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başına ilginç bir olay geldi.
POLİS MACRON'UN ARACINI DURDURDU
Macron'un aracı New York sokaklarında polis tarafından durduruldu.
Beklenmedik olay, Macron'un Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nden ayrıldığı sırada yaşandı. Macron, burada Fransa'nın Filistin devletini tanıdığını resmen duyurmuştu.
Fransız basınına dayandırılan News.Az haberine göre, Macron'un aracı Trump'ın başkanlık konvoyu nedeniyle caddede durduruldu.
"SENİN YÜZÜNDEN SOKAKTA KALDIM"
Bir polis, konvoyun yaklaşmakta olduğunu belirterek, "Üzgünüm Sayın Cumhurbaşkanı, şu an her yer kapalı" ifadelerini kullandı. Bu kısa diyalog sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı.
Macron daha sonra gecikmeyi çözmek için Trump'ı aradı. Telefon görüşmesinde espri yaparak, "Tahmin et ne oldu, senin yüzünden sokakta bekliyorum çünkü her yer kapalı" ifadelerini kullandı.Birkaç dakika sonra cadde yayalar için açıldı. Ancak araç geçişi hala yasak olduğundan, Macron Trump ile telefon görüşmesini sokakta, ayakta sürdürmek zorunda kaldı. Macron, Fransız Büyükelçiliği'ne de ulaşmaya çalıştı.