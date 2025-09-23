Macron’a New York sokaklarında şok engel: Trump’ı aramak zorunda kaldı

"SENİN YÜZÜNDEN SOKAKTA KALDIM"

Bir polis, konvoyun yaklaşmakta olduğunu belirterek, "Üzgünüm Sayın Cumhurbaşkanı, şu an her yer kapalı" ifadelerini kullandı. Bu kısa diyalog sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı.

Macron daha sonra gecikmeyi çözmek için Trump'ı aradı. Telefon görüşmesinde espri yaparak, "Tahmin et ne oldu, senin yüzünden sokakta bekliyorum çünkü her yer kapalı" ifadelerini kullandı.

Birkaç dakika sonra cadde yayalar için açıldı. Ancak araç geçişi hala yasak olduğundan, Macron Trump ile telefon görüşmesini sokakta, ayakta sürdürmek zorunda kaldı. Macron, Fransız Büyükelçiliği'ne de ulaşmaya çalıştı.