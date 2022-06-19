Macron’a soğuk duş: Çoğunluğu kaybetti

Fransa'da 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te görev yapacak milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerin ikinci turu tamamlandı. İlk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Macron'un liderliğinde oluşturulan Ensemble ittifakı salt çoğunluğu kaybetti. Sandık çıkış anketlerine göre Ensemble, Ulusal Meclis'e 224 milletvekilli sokabiliyor. Aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının meclise taşıyacağı milletvekili sayısı 149 görünürken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) 89, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partileri de 78 milletvekili çıkarabiliyor