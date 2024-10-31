Macron’a şok protesto: Sözleri kınandı

MUHALEFET PARTİSİ DE TEPKİLİ

Fas'ta muhalefetteki Tevhit ve Islah Hareketi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fas meclisinde dün yaptığı konuşmada Hamas'ı "terörist" ve "barbar" şeklinde nitelendirmesine karşı yazılı açıklamada bulundu.

Macron'un açıklamalarının "son derece tehlikeli" ve Faslılar için provokatif olduğu belirtilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Filistin direnişine saldırarak barbarlıkla suçladığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Tarihin gerçeklerinin bariz bir şekilde çarpıtıldığı açıklama, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kınanan Siyonist işgalin suçlarının örtbas edilmesi ve meşrulaştırılmasıdır." ifadelerine yer verildi.

"İsrail'in suçlarını meşrulaştıran bu açıklama, Faslılar için vicdani açıdan son derece tehlikeli ve kışkırtıcıdır." ifadeleriyle Macron'a tepki gösterildi.