Macron’a şok protesto: Sözleri kınandı

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi'nin organize ettiği protestoda onlarca Faslı, Fransa'nın Kazablanka Başkonsolosluğunun önünde bir araya geldi.
Güvenlik güçlerinin engelleme çabalarına rağmen protestocular, Macron'un açıklamalarına yönelik tepkilerini dile getirdi.
Protestocular, "Sinvar vasiyet bıraktı. Davadan taviz vermek yok", "Filistin emanettir, (İsrail ile) normalleşme ihanettir" ve "Ey Macron... Filistin göz bebeğimizdir" sloganları atarak Macron'un açıklamalarını kınadıklarını ve Gazze'yle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fas Meclisinde 29 Ekim'de yaptığı konuşmada Hamas'ı "terörist" ve "barbar" şeklinde nitelendirmişti.
MUHALEFET PARTİSİ DE TEPKİLİ
Fas'ta muhalefetteki Tevhit ve Islah Hareketi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fas meclisinde dün yaptığı konuşmada Hamas'ı "terörist" ve "barbar" şeklinde nitelendirmesine karşı yazılı açıklamada bulundu.
Macron'un açıklamalarının "son derece tehlikeli" ve Faslılar için provokatif olduğu belirtilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Filistin direnişine saldırarak barbarlıkla suçladığı" kaydedildi.
Açıklamada, "Tarihin gerçeklerinin bariz bir şekilde çarpıtıldığı açıklama, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kınanan Siyonist işgalin suçlarının örtbas edilmesi ve meşrulaştırılmasıdır." ifadelerine yer verildi.
"İsrail'in suçlarını meşrulaştıran bu açıklama, Faslılar için vicdani açıdan son derece tehlikeli ve kışkırtıcıdır." ifadeleriyle Macron'a tepki gösterildi.