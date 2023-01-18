Macron’a suikast davası başladı: ‘Terör ve komplo kurma’dan yargılanacaklar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 2018 yılında saldırı planlamak ve komplo kurmakla suçlanan aşırı sağ bağlantılı 13 kişinin yargılanmasına başlandı. Fransız basınındaki haberlere göre, Les Barjols olarak bilinen aşırı sağ iltisaklı grupla bağlantılı 2'si kadın 13 kişi dün Paris Ceza Mahkemesinde Macron'a yönelik "terör ve komplo kurma" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Yaşları 22 ila 66 olan sanıklar Kasım 2018'de Macron'a, Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde saldırı planlamanın yanı sıra telefonda ve aralarındaki toplantılarda darbe planı yapmak, göçmenlere ve camilere yönelik şiddet eylemlerine hazırlanmak suçlamasıyla yargılanıyor.

Sanıklar, Macron'a yönelik saldırı teşebbüsünden suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Davanın şubat ayına kadar süreceği belirtiliyor.