Macron'a tepkiler çığ gibi! "Fransa'yı bir kez daha küçük düşürdü"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Oran kentini ziyaretinde güzergahı üzerindeki halkı selamlamak isterken protesto edildiği görüntüler, s"ağırlığını koyamadığı" ve "Fransa'nın aşağılanmasına yol açtığı" şeklinde yorumlandı.

Fransız Senatör Pierre Charon, Twitter hesabından "Emmanuel Macron'u sevsek de sevmesek de misafir eden ülkenin bu şekilde ona hakaret etmesi kabul edilemez çünkü bu durumda hakarete uğrayan, Fransa oldu." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) önde gelen ismi Jordan Bardella, "Macron'un alaycı ve düşmanvari bir kalabalık ortasında sırıtmasıyla Fransa'yı bir kez daha küçük düşürdüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Macron Cezayir'de protesto edildi | Video

Birçok kullanıcı da aynı şekilde Macron'un nezdinde tüm Fransa'nın hakarete uğradığı tepkisini verdi.

Görüntüleri çeken Fransız gazeteci Jeremy Trottin, "gergin ortam karşısında Macron'un paldır küldür ayrıldığını" belirtti.

Bir Twitter kullanıcısı, Fransız Cumhurbaşkanı'nın hakaret ve protestolar karşısında tebessüm ve teşekkürle aracına binmesini eleştirerek "Bu Cumhurbaşkanı'ndan nefret ediyorum." ifadesini kullandı.

Başka bir kullanıcı da "Ona (Macron'a) hakaret ediliyor, küfür ediliyor ama o sırıtarak teşekkür ediyor." diye yazdı.