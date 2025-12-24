Macron’dan ABD’ye sert tepki! Avrupalılara vize yasağını kınadı

Macron, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa'nın söz konusu kararı kabul edilemez bulduğunu belirterek, "Bu önlemler Avrupa'nın dijital egemenliğini baltalamayı amaçlayan yıldırma ve zorlama girişimidir" ifadelerini kullandı.

"FRANSA VE AVRUPA'NIN DİJİTAL EGEMENLİĞİNİ SAVUNACAĞIZ"

AB'nin dijital düzenlemelerinin demokratik ve egemen süreçler çerçevesinde kabul edildiğinin altını çizen Macron, bu kuralların platformlar arasında adil rekabeti sağlamak ve yasa dışı olanın çevrim içi ortamda da yasa dışı sayılmasını teminat altına almak amacı taşıdığını vurguladı.

Macron, söz konusu dijital kuralların Avrupa dışından dayatılmak üzere çıkarılmadığına dikkat çekerek, Fransa ve Avrupa'nın dijital egemenliğini savunmaya kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da X'ten yaptığı açıklamada, "Fransa, ABD'nin eski bakan ve AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton ile diğer 4 Avrupalıya dayattığı vize kısıtlamasını şiddetle kınıyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında eski AB Komisyonu Üyesi Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.