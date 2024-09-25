Macron'dan "Adil dünya" çağrısı! Akıllara Başkan Erdoğan'ın "daha adil dünya mümkün" şiarını getirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, krizlere ve büyük sorunlara karşı dünyanın bir "çerçeveye ve ortak kurallara" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ayrıca "daha adil bir dünya düzenine" ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, bu hedeflerin korunmasında BM ve Guterres'in Fransa'ya güvenebileceğini belirtti.