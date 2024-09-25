Macron'dan "Adil dünya" çağrısı! Akıllara Başkan Erdoğan'ın "daha adil dünya mümkün" şiarını getirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, krizlere ve büyük sorunlara karşı dünyanın bir "çerçeveye ve ortak kurallara" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Ayrıca "daha adil bir dünya düzenine" ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, bu hedeflerin korunmasında BM ve Guterres'in Fransa'ya güvenebileceğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN "ADİL DÜNYA" ŞİARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin yapısını eleştirerek "Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" şiarını her fırsatta dile getiriyor. Başkan Erdoğan son olarak, "Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulunun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel adaletsizliğin giderilmesi için hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın; dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür…" mesajını paylaşmıştı.