Macron’dan dikkat çeken itiraf: Aşırı öz güvenli davrandığımda büyük hatalar yapıyorum

Macron, gençler için hayat ile iş arasında denge oluşturmanın mümkün olduğunu vurgulayarak, "Genç olduğunuzda dünyanın tüm yükünü omuzlarınızda taşımak zorunda değilsiniz." dedi.

"AŞK BEKLENMEDİK BİR ŞEY"

Fransa dahil her yerde ruh sağlığı sorunlarının arttığına ve çok sayıda gencin bu nedenle acı çektiğine işaret eden Macron, Z kuşağı hakkında "Dünyada her yere baktığınızda bu kuşağın umutsuz bir kuşak olduğunu, kendileri için gelecek olmadığını hissettiğini görüyorsunuz. Bu, doğru değil. Muhteşem bir geleceğiniz var." diye konuştu.

Macron, aşkın ne olduğu konusundaki soruya da "Aşk, beklenmedik bir şey." yanıtını verdi.