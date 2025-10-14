Macron’dan Gazze açıklaması: İnsani yardımların girişleri hızlandırılacak

"FON SEFERBERLİĞİ YAPILACAK"

İlk aşamada gelecek haftalarda Gazze için insani yardım konferansı düzenleyeceklerini duyuran Macron, "İkinci aşamada Gazze'nin istikrar ve yeniden inşasını hızla yeniden başlatmak için fon seferberliği yapılacak." dedi.

Macron, Gazze'nin yönetimiyle ilgili birçok belirsizliğin bulunduğunu dile getirerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Filistin yönetimi ile diğer devletler arasında karar alınması için fikir birliği içinde olduğunu ve Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda teknik çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılmamasına ilişkin soru üzerine Macron, bunun birçok lideri karşı karşıya getireceği değerlendirmesinde bulunarak, ülkelerin zirveyle ilgili böyle bir format değişimine hazır olmadıkları görüşünü paylaştı.