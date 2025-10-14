Macron'dan Gazze açıklaması: İnsani yardımların girişleri hızlandırılacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından bölgeye insani yardım girişlerinin hızlandırılacağını bildirdi. İlk aşamada gelecek haftalarda Gazze için insani yardım konferansı düzenleyeceklerini duyuran Macron, "İkinci aşamada Gazze’nin istikrar ve yeniden inşasını hızla yeniden başlatmak için fon seferberliği yapılacak." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ateşkesin sağlanması sonrası Gazze'ye insani yardım girişlerinin hızlanacağını belirterek, bölgenin yeniden inşası için fon seferberliği yapılacağını ifade etti.
Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda liderin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için gittiği Mısır'da basına açıklamada bulundu.
Macron, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın imzalanmasının ardından havalimanında yaptığı açıklamada, ateşkese uyulduğunu ve Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakıldığını görmenin bir kez daha sevincini yaşadığını söyledi.
YARDIM OPERASYONLARI HIZLANDIRILACAK
Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakıldığını ve Gazze'ye yardım operasyonlarının planlanandan daha büyük yoğunlukta başladığını belirten Macron, yarından itibaren yardım operasyonlarının hızlandırılacağını duyurdu.
Zirve kapsamında Mısırlı, Ürdünlü ve Katarlı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Macron, bugün Gazze'de barış konusunda gerçek ve kararlı bir adım atıldığını vurguladı.
Macron, Gazze'ye yardımların kesintisiz ve engelsiz ulaştırılması için ABD ve İsrail ile işbirliği yapacaklarını söyledi.