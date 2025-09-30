Macron’dan Netanyahu’ya: Kararlı adımlar atın
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek “İsrail'in bu konuda kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyorum” dedi.
Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ın savaşı bitirme ve rehineleri serbest bırakma yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in bu plan karşısında kararlı adımlar atması gerektiğini vurgularken, Hamas'ın da tüm rehineleri derhal serbest bırakmaktan başka bir seçeneği olmadığını ifade etti.
"KALICI BARIŞIN YOLU AÇILMALI"
Macron, söz konusu adımların Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimiyle BM'de 142 ülkenin desteklediği ilkeler doğrultusunda iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışa giden yolu açması gerektiğini kaydetti.
"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Fransa'nın sürece aktif katkı vermeye hazır olduğunu ifade eden Macron, tarafların verdikleri taahhütleri dikkatle izleyeceklerini belirtti.