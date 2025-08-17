Macron’dan Rusya-Ukrayna mesajı: “Avrupa, özgür ve bağımsız olmak istiyorsa, korkulan bir kıta olmalıdır”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katıldığı görüşmenin ardından basına konuştu. Macron, Elysee Sarayı'nda yaptığı açıklamada, "Bu (Rusya-Ukrayna arasındaki) çatışmada önemli bir an ve Ukrayna için olduğu kadar Avrupa'nın güvenliği için de önemli bir an" ifadelerini kullanarak, görüşmede koalisyon üyesi Avrupa ülkeleri ile Japonya ve Kanada gibi Avrupa dışı müttefiklerin de yarın ABD'de yapılacak toplantıya ilişkin konuları görüştüğünü açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, müttefik güçlerin cephe hattında değil, destekleyici bir unsur olarak varlık göstermeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Sonuçta yarınki arzumuz Avrupalılar ve Ukraynalılar arasında birleşik bir cephe sunmak, kimlerin barışın ve uluslararası hukukun yanında olduğunu yeniden teyit etmek. Her şeyden önemlisi, uluslararası düzenin topluca nasıl korunacağını ve ortak güvenliğimizin nasıl sağlanacağını göstermektir çünkü Avrupalıların ve Fransızların güvenliği söz konusudur" diye konuştu.