Macron’dan soykırıma destek kararı! Tutuklama emrini hiçe saydılar

Fransa Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkarma kararına saygı duyduğunu ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görevdeyken dokunulmazlığını koruduğunu ve bu nedenle tutuklamayı gerçekleştirmeyeceğini bildirdi.

Bakanlık daha önce, Lahey'deki mahkemenin geçen hafta Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması üzerine uluslararası adalete bağlılığını bildirmişti.

Yetkililer Netanyahu'yu tutuklayacaklarını açıkça söylemeseler de Fransa mahkemenin kararını onaylayacağını açıklayan ilk ülkeler arasındaydı.

Ancak bakanlık çarşamba günü Netanyahu'nun görevdeki bir hükümet başkanı olarak dokunulmazlık kapsamında olduğunu, çünkü İsrail'in UCM'nin bir üyesi olmadığını iddia etti.

Fransa'nın bu argümanının bir geçerliliği bulunmuyor. Middle East Eye'a konuşan önde gelen dokunulmazlık uzmanlarının görüşlerine göre, ülkeler mahkemeye üye olmasalar bile, devlet başkanları UCM önünde dokunulmazlığa sahip değil.