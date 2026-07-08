Macron’dan Suriye’nin birliğine destek
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret kapsamında başkent Şam'a gitti. İç savaş boyunca terör örgütü SDG gibi ayrılıkçıları desteyen Fransa bu kez ise Suriye'nin birliğine vurgu yaptı. Macron, ülkesinin Suriye'nin egemenliğine ve birliğine destek verdiğini belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Macron ile Şam'daki Halk Sarayı'nda bir araya geldi. Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen 2 patlamada ise 4'ü güvenlik görevlisi 18 kişi yaralandı.