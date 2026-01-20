Macron’dan, Trump’a gümrük vergisi resti! "Çıkarlarımızı koruyacağız"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu.

Birkaç gündür gözünde yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle toplantılara güneş gözlüğüyle katılan Macron'un burada yaptığı konuşmada da aynı gözlüğü takması dikkati çekti.

Uluslararası sistemin "benzeri görülmemiş bir istikrarsızlık noktasına" geldiğine işaret eden Macron, "Daha çok işbirliğine ihtiyacımız var." dedi.

Macron, uluslararası arenadaki dengesizliklerle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, dünyada "çatışmaların" bir norm haline geldiği ve emperyalist hırsların yeniden gün yüzüne çıktığı değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda "etkin kolektif bir yönetişimin olmadığı bir dünyaya" doğru gidildiğini vurgulayan Macron, "Açıkça endişe verici bir zamandayız çünkü konuları ve ortak sorunlarımızı çözebileceğimiz yapıları öldürüyoruz." ifadesini kullandı.

Macron, ABD'nin Avrupa'nın ihracat çıkarlarını hedef alan ticaret anlaşmaları ile "Avrupa'yı zayıflatmayı ve boyun eğdirmeyi" amaçladığının altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, gümrük vergisi uygulamalarının özellikle "toprak egemenliğine karşı bir baskı olarak" kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın ekonomik ve stratejik anlamda daha özerk olması gerektiğini savunan Macron, bunun için etkin çok taraflılığın işletilmesi gerektiğini belirtti.