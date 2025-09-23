Macron’dan Trump’ın Nobel Barış Ödülü talebine yanıt: “Gazze’deki çatışmayı durdurursanız mümkün”
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız bir kanala konuk oldu. Macron, Filistin Devleti’ni tanıma kararını değerlendirirken, bu kararın Orta Doğu’ya barış getireceğini belirtti. Macron, öte yandan Trump’ın bu konu hakkındaki eleştirilerini reddettiğini ifade ederek, “"Harekete geçmiş, Nobel Barış Ödülü'nü istediğini söyleyen bir ABD Başkanı görüyorum. Nobel Barış Ödülü ancak (Gazze'deki) çatışmayı durdurursanız mümkün." dedi.
Fransız kanalı BFMTV'ye verdiği röportajda Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını değerlendirdi. Macron, bu kararın Orta Doğu'ya barışı getirebileceğini ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararında yalnız olmadığını vurguladı.
İsrail-Filistin meselesinin çözüme kavuşmasının zaman alacağı değerlendirmesinde bulunan Macron, "Bu bir günde gerçekleşmeyecek adım adım ilerleyen bir çalışma. İsrail ile birlikte yaşayabilir bir Filistin'e ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.
"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ GAZZE'DEKİ ÇATIŞMAYI DURDURURSANIZ MÜMKÜN"
Öte yandan Macron, ABD Başkanı Trump'ın, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına getirdiği eleştirileri reddetti. Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Macron, "Harekete geçmiş, Nobel Barış Ödülü'nü istediğini söyleyen bir ABD Başkanı görüyorum. Bu sabah (BM) kürsüsünde bunu yineledi, 'Barış istiyorum. Yedi çatışmayı çözdüm.' Nobel Barış Ödülü ancak (Gazze'deki) çatışmayı durdurursanız mümkün." dedi. Macron ayrıca Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı İsrail'in olası bir misillemede bulunması durumunda "tepkisiz" kalmayacaklarının ve her duruma hazırlıklı olduklarının altını çizdi.