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Giriş Tarihi: 8.4.2022 19:07

Macron'dan, Ukrayna’nın Kramatorsk şehrindeki saldırıya 'Korkunç' nitelendirmesi

AA
Macron’dan, Ukrayna’nın Kramatorsk şehrindeki saldırıya ’Korkunç’ nitelendirmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna yapılan saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirdi. Öte yandan RTL radyosuna açıklamalarda bulunan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırılarını Donbas bölgesine yoğunlaştıracağını belirterek, "Gelecek haftalarda çok zor şeyler yaşayacağız." dedi.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, düşüncelerinin Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenlerden yana olduğunu belirtti.

Kramatorsk'taki saldırıyı "korkunç" olarak nitelendiren Macron, adaletin yerini bulması için başlatılacak soruşturmalara destek vereceklerini kaydetti.

Macron, Avrupalılar olarak yeni yaptırım kararları alacaklarını ve Ukrayna'yı askeri, insani ve mali olarak desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan RTL radyosuna açıklamalarda bulunan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırılarını Donbas bölgesine yoğunlaştıracağını belirterek, "Gelecek haftalarda çok zor şeyler yaşayacağız." dedi.

Macron, Rusya için 9 Mayıs'ın ulusal gün olduğunu, Putin'in o gün zafer elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

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Macron'dan, Ukrayna’nın Kramatorsk şehrindeki saldırıya 'Korkunç' nitelendirmesi
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