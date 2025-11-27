Macron’dan yeni askerlik modeli: 2026’da gönüllü ordu dönemi başlıyor

Uygulamanın askeri nitelikte ve gönüllülük esasına dayalı olacağını belirten Macron, "Askerlik hizmetlerinin temeli 18-19 yaşlarındaki gençler tarafından inşa edilecek" dedi.

18-19 YAŞINDAKİ GENÇLERE 10 AY GÖNÜLLÜ ASKERLİK

Macron, yeni model kapsamında 1 ayı ön eğitim olmak üzere toplam 10 aylık gönüllü askerlik sürecinin 18–19 yaşlarındaki genç kadın ve erkekler için geçerli olacağını açıkladı. Gönüllülerin yalnızca Fransız topraklarında görev yapacağı ve ülke savunmasına katkı sunacağı belirtildi.

Koşulların ve başvuru kriterlerinin Ocak 2026'da netleşeceğini belirten Macron, bu gönüllüler arasından motivasyonu en yüksek ve ordunun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olanların ulusal orduya dahil edileceğini aktardı.