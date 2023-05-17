Macron’un eşinin yeğeni protestocular tarafından darp edildi





Fransa'nın Amiens kentinde bir çikolata mağazası işleten Trogneux ailesinin Fransız Cumhrubaşkanı Macron'un göreve geldiği günden beri protestocular tarafından sık sık hedef alındığı kaydedildi. Macron, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaracak olan emeklilik sistemi reformu nedeniyle Fransa'da protesto ediliyor.