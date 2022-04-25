Macron’un kazanması Avrupa’yı sevindirdi

Fransa'daEmmanuel Macron'un önceki gün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bir kez daha yarıştığı aşırı sağcı Marine Le Pen'i geride bırakarak yeniden seçilmesinin yankıları sürüyor. Macron oyların yüzde 58.54'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu. Le Pen yüzde 41.46 oy aldı.Seçime katılmayanların oranı yüzde 28.01 (13 milyon 656 bin 109) olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi. Seçime katılım oranı yüzde 71.99 oldu. Fransa'da seçimler Avrupa için önem taşıyordu. Aşırı sağcı aday Le Pen'in kazanmasının kıta genelinde etkilerinin olması bekleniyordu. Le Pen'in kazanamaması Avrupa Birliği üyesi ülkeleri memnun etti. Avrupalı liderlerden 'Rahatladık' mesajları geldi. Ancak Le Pen ile birlikte Fransa'da aşırı sağ tarihinin en yüksek düzeyine erişti. Öte yandan ülkesini 5 yıl daha yönetecek olan Macron'un önümüzdeki dönem Türkiye ile ilişkilere olumlu yönde ivme kazandırması bekleniyor. Ankara - Paris hattında özellikle ticari ilişkilerde olumlu gelişmelerin sürmesinin beklendiği yönde yorumlar yapıldı.CUMHURBAŞKANI seçiminin ardından Fransız kamuoyunda gözler "üçüncü tur" olarak değerlendirilen ve haziran ayında yapılacak genel seçimlere çevrildi. Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün (LREM) Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağı merak konusu oldu. Aşırı sağcı Le Pen ve aşırı solcu Jean-Luc Melenchon yaptığı açıklamalarda, genel seçimler için mücadele edeceklerine ve mecliste çoğunluğu sağlamaya çalışacaklarına işaret etti.