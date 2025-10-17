Madagaskar’da Albay Randrianirina yemin ederek göreve başladı

Yemin törenine askeri yetkililer, siyasetçiler ve protesto hareketine öncülük eden Z kuşağı gençlerinin temsilcileri katıldı. Törende ayrıca ABD, Rusya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke heyetinin hazır bulunduğu bildirildi.

RANDRİANİRİNA: "BUGÜN, ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Göreve başlayan Albay Randrianirina, "Bugün, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Değişim arzusu ve vatanlarına olan derin sevgileriyle coşku dolu bir halkla, ulusumuzun tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Ulusun tüm itici güçleriyle el ele vererek, iyi bir anayasa taslağı hazırlayacak ve seçimler ile referandumların düzenlenmesi için yeni seçim yasaları üzerinde mutabakata varacağız. Ana görevimiz, ülkenin idari, sosyoekonomik ve siyasi yönetim sistemlerini kapsamlı bir şekilde reform etmek" dedi.

PROTESTOLAR ORDU MÜDAHALESİNE YOL AÇTI

Madagaskar'da elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösterilerin, hükümet karşıtı protestolara dönüşmesinin ardından Albay Michael Randrianirina komutasındaki ordu, 14 Ekim'de yönetime el koymuştu.