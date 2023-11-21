Madagaskar’da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar açıklandı

13 ADAYDAN 10'U BOYKOT KARARI ALMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, Rajoelina da dahil 13 ismin adaylığını onaylasa da 10 aday, Rajoelina'nın adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle seçimi boykot kararı almıştı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görevinden istifa eden Andry Rajoelina'nın adaylığı, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Aralarında eski cumhurbaşkanları Marc Ravalomanana ve Hery Rajaonarimampianina'nın da olduğu 11 aday, "kurumsal darbe" yapmakla suçladıkları Rajoelina'nın adaylığının, Fransız vatandaşı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Rajoelina, adaylığının geçerli olması için 10 Eylül'de cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmış ve bu makama Başbakan Christian Ntsay liderliğindeki hükümetin vekalet edeceğini açıklamıştı.

Madagaskar Anayasası'na göre, bir cumhurbaşkanı çeşitli gerekçelerle görevi bıraktığında, makamına Senato başkanının vekalet etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığına hükümetin vekalet etmesine Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan 10 aday, Rajoelina'nın adaylığına karşı ekim başında sokak gösterileri düzenlemeye başlamıştı.