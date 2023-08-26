Madagaskar’da izdiham: 12 kişi öldü, 80 yaralı

Madagaskar"ın başkenti Antananarivo'da düzenlenen Hint Okyanusu Ada Oyunları'nın açılış töreninde Barea Stadyumu'na girmeye çalışan kalabalığın neden olduğu izdihamda en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi de yaralandı. Etkinliği izlemek için yaklaşık 50 bin kişinin stadyuma aynı anda girmeye çalıştığı belirtildi. İlki 1977'de düzenlenen, ardından her 4 yılda bir organize edilen oyunlara, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Morityus, Seyşeller, Komorlar Birliği, Mayotte, Reunion ve Maldivler'den sporcular katılıyor.