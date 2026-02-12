Madagaskar’ı vuran Gezani felaketi! Ölü sayısı 31’e yükseldi

Hint Okyanusu'ndaki Madagaskar adasını vuran Gezani tropikal siklonunda can kaybının 31'e, yaralı sayısının ise 36'ya yükseldiği ifade edildi.

Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, şiddetli rüzgarlar çatıları yerinden söktü, elektrik hatlarını devirdi ve çok sayıda ağacı kökünden kopardı. Can kayıplarının büyük bölümünün evlerin çökmesi sonucu yaşandığı bildirildi.

ADADA "TAM BİR KAOS"

Yetkililer, fırtına sonrası adada büyük bir yıkım yaşandığını ve birçok bölgede hayatın durma noktasına geldiğini açıkladı. Altyapının ciddi zarar gördüğü, elektrik ve ulaşım hatlarının çöktüğü ifade edildi.

Ekim ayında askeri darbeyle iktidara gelen Madagaskar Devlet Başkanı Michael Randrianirina, "Olanlar bir felaket, Toamasina şehrinin neredeyse yüzde 75'i yıkıldı. Mevcut durum, Madagaskar'ın tek başına üstesinden gelebileceği sınırları aşıyor" dedi.