Madalyalı kahramanı zorla gönderdiler

Almanya'da bıçaklı saldırgana müdahale ederek daha büyük bir faciayı engelleyen Somalili Ahmed Mohamed Odowaa'ya önce kahramanlık ödülü verildi, ardından sınırdışı edildi. Aschaffenburg kentinde 22 Ocak 2025'te meydana gelen olayda saldırgan, çocuklardan oluşan gruba rastgele bıçak sallamaya başladı. İki yaşında bir çocuk ile 41 yaşındaki erkeğin hayatını kaybettiği saldırıda üç kişi de ağır yaralandı. Saldırıyı fark eden Ahmed Mohamed Odowaa, hemen saldırgana müdahale etti. Somalili gencin araya girmesiyle kaçan saldırgan, Odowaa ve diğer tanıklar tarafından kovalandı. Odowaa ve yanındaki kişiler polise saldırganın yerini gösterdi.

BAŞBAKANDAN ÖDÜL

Olay ülke genelinde büyük yankı uyandırırken, Bavyera Başbakanı bir tören düzenledi. Bavyera İçişleri Bakanlığı, Somalili kahramanı, "Toplumumuzun bütünlüğü için parlayan bir örnek" olarak nitelendirdi. Törende, Odowaa'nın müdahalesi sonucunda failin kaçmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Şimdi ise Odowaa'dan ülkeyi terk etmesi istendi. Somaliliye, "Kendi isteğinde ayrıl, sınırdışı etmek zorunda kalmayalım" bilgisinin iletildiği öğrenildi. Somalili göçmen, baskı nedeniyle ülkeyi terk etti.