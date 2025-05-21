Madrid’de şok suikast! Ukraynalı siyasetçi Andrei Portnov hayatını kaybetti

Diğer yandan Ukrayna basını, Portnov için "Yanukoviç'in devrilmesine yol açan Avrupa yanlısı protesto dalgasının sert bir muhalifiydi. Devrimin zaferinden sonra Rusya'ya kaçtı ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yerleşti. Rusya'da mülklerinin olabileceği öne sürülüyor." diye yazdı.