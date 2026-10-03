CAATSA'da Erdoğan'la iletişim halindeyiz
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda, Başkan Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Yaptırımların kaldırılması ve Türk savunma ürünlerinin ABD'ye satılmasının önünü açacak karar konusunda olumlu konuşan Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, İran ile aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyeye hatta daha aşağıya bile düşebileceğini söyledi. Avrupa ülkelerinin de dizel yakıt konusunda katkı yapacağını ve sıkıntıların aşılacağını belirtti.
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