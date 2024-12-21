Magdeburg’ta araç Noel Pazarı’na girdi: iki ölü 68 yaralı

TÜRKİYE DE MESAJ YAYIMLADI

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Bakanlık, Almanya'nın Magdeburg kentinde yaşanan saldırı hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedildi. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DOKTOR OLARAK ÇALIŞIYORDU

1974 yılında Suudi Arabistan'da doğan ve 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığı belirten Ateist görüşe sahip saldırgan Taleb Al Abdulmohsen'in (50) Saksonya-Anhalt eyaletinde çalışan bir doktor olduğu bildirildi. Daha önce terör içerikli sosyal medya paylaşımlarından dolayı Suudi makamlar tarafından Alman makamlarına uyarısı yapılan saldırganın Bernburg'daki evinde yapılan aramalarda bilgisayarlara el konuldu.

Olay geçen temmuzda Fransa'nın Nice kentinde yaşanan kamyonlu terör saldırısını hatırlattı.Tunus doğumlu Muhammed Buhlel, Nice'in kordon boyunda hızla sürdüğü kamyonu Bastille Günü'nü kutlayan kalabalığın içine sokmuş, 86 kişi ölmüştü. Polis Buhlel'i vurarak durdurabilmişti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kalabalık bir Noel pazarına giren TIR, en az 9 kişinin ölümüne neden oldu. Polis bunun bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Kaçan sürücü aranıyor.Berlin'in ünlü Kurfürstendamm Caddesi'ndeki Noel pazarına bu gece hızla giren bir TIR, çok sayıda kişiyi altına aldı. En az 9 kişinin öldüğü, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi.Polis olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı, kaçan sürücü aranıyor. Olay geçen temmuzda Fransa'nın Nice kentinde yaşanan kamyonlu terör saldırısını hatırlattı.Tunus doğumlu Muhammed Buhlel, Nice'in kordon boyunda hızla sürdüğü kamyonu Bastille Günü'nü kutlayan kalabalığın içine sokmuş, 86 kişi ölmüştü. Polis Buhlel'i vurarak durdurabilmişti.

Saldırganın, 50 yaşında Suudi Arabistanlı bir erkek olduğu ve olay yerinde tutuklandığı bildirilmiştir. Aracın, Noel pazarında yaklaşık 400 metre boyunca kalabalığın arasına daldığı belirtilmektedir. Olay yerinde bulunan araçta bir bagaj eşyası tespit edilmiş olup, içeriği henüz netleşmemiştir; yetkililer, olası bir patlayıcı ihtimalini araştırmaktadır.

Saldırı, 2016 yılında Berlin'deki Noel pazarına düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği benzer bir saldırıyı akıllara getirmektedir. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yakın zamanda Noel pazarlarına yönelik genel bir tehdit seviyesinin yüksek olduğunu belirtmiş ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırmıştı.

Olayın ardından Magdeburg şehir merkezi güvenlik amacıyla kapatılmış, vatandaşlardan bölgeden uzak durmaları istenmiştir. Başbakan Olaf Scholz ve Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, saldırıyı kınayarak mağdurlar ve aileleriyle dayanışma mesajları paylaşmışlardır.

Bu trajik olay, Almanya'da güvenlik önlemlerinin ve terörle mücadele stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha göstermektedir.

Olay yerinde yakalanan saldırganın, 2006 yılında Almanya'ya gelen ve bir klinikte çalışan 50 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu bir doktor olduğu açıklandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, saldırgan 50 yaşında, Suudi Arabistan vatandaşı bir doktor. 2006 yılından bu yana Almanya'da yaşayan saldırganın, Magdeburg kentine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Bernburg Kliniği'nde doktor olarak çalıştığı öğrenildi. Alman güvenlik birimleri, saldırganın daha önce radikal bir geçmişe veya İslamcı bağlantılara sahip olduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşmadıklarını açıkladı. Saldırıda kullanılan aracın kısa bir süre önce kiralandığı ve içinde bir bavul bulunduğu belirtildi.

KAOS ORTAMI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Saldırı sonrası Noel Pazarı'nda büyük bir kaos yaşandı. Yaralılar için sağlık çadırları kurularak ilk müdahaleler yapıldı. Polis, olay yerini güvenlik kordonuna alarak soruşturmayı genişletti.

Yetkililer, bu korkunç saldırının tüm boyutlarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.