Mahalle gibi apartman

Çin'in Hangzhou kentindeki yer alan bina, büyüklüğü ve kalabalık nüfusuyla görenleri hayrete düşürüyor.Kentin merkezi iş bölgesi olan Qianjiang Century City'de yer alan Regent International isimli dev binada yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor. 206 metre yüksekliğindeki yapı, başlangıçta lüks bir otel olarak tasarlandı ancak daha sonra apartmana dönüştürüldü. Odaları ise binlerce lüks konut dairesi olarak dizayn edildi. 2013'te açılan bina kısa sürede Hangzhou'daki en popüler yapılardan biri haline geldi. Sakinlerinin çoğu, üniversiteden yeni mezun olmuş veya mezun olmak üzere olan gençler.Ülke basınına göre, binadaki aylık kiralar küçük daireler için yaklaşık 220 dolar, balkonlu daha büyük daireler için ise 550 dolar. 39 katlı yapıda büyük bir yemek alanı, yüzme havuzları, kuaförler, orta ölçekli süpermarketler ve internet kafeler gibi neredeyse her türlü ayrıntı düşünülmüş. Kalabalık atmosfere bakılırsa binanın çok kiracısı var. Türünün en büyüklerinden olan bina, kalabalık nüfusuyla ülkede tartışma konusu.