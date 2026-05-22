Mahkeme Air France ve Airbus’ı suçlu buldu
FRANSA'DA Paris Temyiz Mahkemesi, 2009'da 228 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasında ulusal havayolu şirketi Air France ile çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ı "taksirle ölüme neden olmak"tan suçlu buldu. Mahkeme, şirketlerin her birinin 225 bin euro para cezası ödemesine hükmetti. Fransız savcılar, 2023'te alt mahkemenin şirketlerle ilgili beraat kararını Eylül 2025'te temyize taşımıştı. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinden Paris'e giden uçak 1 Haziran 2009'da Atlas Okyanusu'na düşmüştü.