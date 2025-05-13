Mahkeme kararını verdi: Ünlü Fransız oyuncu cinsel saldırıdan suçlu bulundu

Son olarak Fanny Ardant'ın yönetmenliğini yaptığı filmde rol alan 76 yaşındaki Depardieu'nun avukatı, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Depardieu'nun mağdurlara toplamda 28 bin eurodan fazla tazminat ödemesine de hükmedildi.

Ceza mahkemesi ayrıca Depardieu'ya 2 yıl süreyle kamu görevi yapma yasağı da getirirken ünlü oyuncunun ismi aynı zamanda cinsel suçluların yer aldığı ulusal veri tabanına kaydedilecek.

AVUKATI SERT BİR SAVUNMA YÜRÜTTÜ

Mahkeme süresince suçlamaları kabul etmeyen Depardieu, zaman zaman "kaba" ya da "edepsiz" davranışları olabileceğini kabul etti ancak eylemlerinin cinsel saldırı sayılmadığını savundu.

Avukatı Jérémie Assous ise, mağdurları "histerik", "yalancı" ve "çıkarcı" olmakla suçlayarak sert bir savunma yürüttü. Bu yaklaşım, mağdurların avukatları tarafından "cinsiyetçiliği meşrulaştırma çabası" olarak eleştirildi.