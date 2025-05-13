Mahkeme kararını verdi: Ünlü Fransız oyuncu cinsel saldırıdan suçlu bulundu
Fransız aktör Gerard Depardieu 2 kadına yönelik cinsel saldırı suçlamasından suçlu bulundu. Ünlü oyuncu 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.
Paris Ceza Mahkemesi, dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu'yü, 2021 yılında "Les Volets Verts" (Yeşil Panjurlar) adlı filmin çekimleri sırasında iki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu buldu.
Mahkeme, Depardieu'yu 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırırken psikolojik tedavi görmesi gerektiğini bildirdi.
Ceza mahkemesi ayrıca Depardieu'ya 2 yıl süreyle kamu görevi yapma yasağı da getirirken ünlü oyuncunun ismi aynı zamanda cinsel suçluların yer aldığı ulusal veri tabanına kaydedilecek.
Depardieu'nun mağdurlara toplamda 28 bin eurodan fazla tazminat ödemesine de hükmedildi.
Son olarak Fanny Ardant'ın yönetmenliğini yaptığı filmde rol alan 76 yaşındaki Depardieu'nun avukatı, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.
AVUKATI SERT BİR SAVUNMA YÜRÜTTÜ
Mahkeme süresince suçlamaları kabul etmeyen Depardieu, zaman zaman "kaba" ya da "edepsiz" davranışları olabileceğini kabul etti ancak eylemlerinin cinsel saldırı sayılmadığını savundu.
Avukatı Jérémie Assous ise, mağdurları "histerik", "yalancı" ve "çıkarcı" olmakla suçlayarak sert bir savunma yürüttü. Bu yaklaşım, mağdurların avukatları tarafından "cinsiyetçiliği meşrulaştırma çabası" olarak eleştirildi.