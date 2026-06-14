Mahkemeden sonra ilk adım geldi: Trump’ın adı sahne sanatları merkezinden kaldırıldı

Floca, "Kennedy Center"ın bina ve yerleşkesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın adının yer aldığı tüm fiziksel işaretlerin kaldırıldığını ifade etti.

"KENNEDY CENTER" İSİM TARTIŞMALARI

Beyaz Saray, Aralık 2025'te Washington'ın sembol mekanlarından "Kennedy Center"ın adının "Trump-Kennedy Center" olarak değiştirileceğini açıklamış, ardından binaya ve mekanın internet sitesine "Trump" ifadesi eklenmişti.

Bu durumun ardından sanat camiasından tepki gelmiş ve "Kennedy Center"da 2006'dan bu yana performans sergileyen müzisyen Chuck Redd, Noel arifesindeki konserinden geri çekilmişti.

Öte yandan şubatta da Trump, merkezin 4 Temmuz'da kapatılacağını ve iki yıl sürecek tadilat çalışmaları kapsamında yeni eğlence kompleksinin inşaatına da eş zamanlı başlanacağını açıklamıştı.

ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper, 30 Mayıs'ta "Trump John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi"nin isminden "Trump" ifadesinin çıkarılmasına karar vermişti.