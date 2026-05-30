Mahkemeden Trump’a veto: İsmi kültür merkezinden kaldırılıyor

Ayrıca, hükümetin daha önce açıkladığı, tadilat çalışmaları nedeniyle merkezin temmuzdan itibaren iki yıl süreyle kapalı kalacağına ilişkin kararın da durdurulmasına hükmedildi.

Cooper, bu gerekçeyle "Trump Kennedy Center" olarak değiştirilen merkezin isminin yeniden "Kennedy Center" olarak kullanılmasını kararlaştırdı.

Washington Post'un haberine göre ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper, kararında merkezin isminin Kongre tarafından konulduğunu ve yalnızca Kongrenin değiştirebileceğini belirtti.

ABD BAŞKANI'NDAN KARARA SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Yargıç Cooper'ın kararına tepki gösterdi.

Trump, göreve başlamasından önce merkezin yılda 100 milyon doları aşan kayıplar yaşadığını savunarak, "Ne yazık ki Yargıç Cooper ve radikal sol, Başkan Trump'ın onu herkesin gurur duyabileceği bir şeye dönüştürmesindense onun ölmesini tercih ediyor." görüşünü paylaştı.

Binanın çürümesi sebebiyle tadilata ihtiyaç duyduğuna ilişkin Yargıç Cooper'a sunum yapıldığını anlatan Trump, buna rağmen böyle bir karar verdiğini ve Cooper'ın bu yüzden kendisinden utanması gerektiğini savundu.