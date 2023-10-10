Mahmud Abbas Arap liderlerle görüştü!

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Abbas, Arap liderler ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinde, Riyad'ın Filistin halkına verdiği destek ve değişmeyen duruşunu takdirle karşıladığını belirterek teşekkür etti.

Görüşmede Veliaht Prens, ülkesinin Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini, sükunet ve istikrarın yeniden sağlanması için elinden geleni yapacağını söyledi.

İki lider, Gazze ve çevresinde tırmanan askeri gerginlikle sivillerin hayatını, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden gelişmeleri ele aldı.

Abbas ayrıca Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim ile telefon görüşmeleri yaptı.

Liderler ile görüşmesinde Abbas, özellikle Gazze'de olmak üzere her yerde Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarının durmasını sağlayabilecek tüm taraflarla çalışmanın zorunlu olduğunu ifade etti.

Gazze'ye tıbbi ve insani yardımların ulaştırılmasının önemini vurgulayan Abbas, bölgede tırmanan sorunların tek çözüm yolunun, başkenti Kudüs olan Filistin devleti topraklarındaki İsrail işgalinin son bulmasını sağlayacak siyasi çözüm olduğunu kaydetti.

Liderler, Abbas ile görüşmelerinde, bölgede gerginliğin dinmesi için her türlü çabayı göstererek tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla iletişime geçeceklerini belirtti.