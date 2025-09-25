Mahmud Abbas: Gazze Filistin’in ayrılmaz bir parçası

Filistin Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler'e (BM) video mesajla yaptığı hitapta, "Gazze Filistin'İn ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in hesap vermeden saldırdığını belirten Abbas, "Filistin halkı işgal altında yaşamaya çalışıyor" dedi.

Filistin Devlet Başkanı, İsrail yapılan anlaşmalara uymadı. İsrail savaş suçu işliyor. Gazze'de 2 milyon kişi açlığa mahkum edildi." ifadelerini kullandı.

Abbas, Filistin devletini tanıyan ülkelere de teşekkür etti. Ayrıca Filistin'in BM'ye üye olmasının gerektiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı, açlığın silah olarak kullanıldığını bildirerek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

