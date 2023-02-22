Malcolm X’in ailesinden 100 milyon dolarlık dava

"100 MİLYON DOLARLIK HAKSIZ ÖLÜM DAVASI AÇACAĞIZ"

Dava ile ilgili süreci yürüten avukat Ben Crump ise Malcolm X'in ailesinin babalarının ölümü ile ilgili tüm gerçekleri bilmeyi hak ettiğini belirterek "On yıllar sonra adaleti hak eden biri varsa, o da kızlarıdır." ifadesini kullandı.

Crump, açılacak davada Malcolm X'in kızları için tazminat da talep edeceklerini kaydederek "Hiç kimse onların nelere katlandığını hayal bile edemez. Adalet yoktu ve kızları adına bu ilgili devlet kurumlarına 100 milyon dolarlık haksız ölüm davası açacağız." dedi.

Malcolm X'in ailesi için yaşadıklarının karşılığı olabilecek "hiçbir meblağın olmadığını" da dile getiren Crump, "Yapabilecekleri tek şey, sadece ailesi için değil, halkı ve dünya için tarihi bir yanlışı düzeltmek olacak." ifadesini kullandı.

Crump, Malcolm X'e suikast suçlamasıyla uzun yıllar hapis yattıktan sonra geçen yıl aklanan Muhammed Aziz ve Halil İslam adlı kişileri de işaret ederek onların temize çıkarılmasının açacakları dava ile ilgili iddiaları destekleyeceğine inandıklarını söyledi.