Malezya Başbakanı Enver İbrahim yarın Türkiye’ye geliyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının gerçekleştirileceğini duyurdu.

YENİ ANLAŞMALAR VE KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Toplantı çerçevesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin hukuki zeminini güçlendirecek çeşitli belgelerin imzalanmasının öngörüldüğünü belirten Duran, görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alınacağını kaydetti.