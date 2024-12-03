Malezya ve Tayland’daki felaketin bilançosu artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 31’i buldu

Malezya'nın doğusu ve Tayland'ın güneyindeki birçok bölgede, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanların etkisi sürüyor.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkenin doğu kıyılarına 5 günde son 6 aydaki kadar yağış düşmesi sonucu bazı eyaletlerde hayatın olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Kelantan ve Terengganu eyaletlerinde yolların ve evlerin hasar gördüğünü belirten Enver, bölgede altyapıyı onarma maliyetinin 224 milyon doları bulabileceğini kaydetti.

Muson yağmurlarının pazar gününden itibaren yeniden etkili olması beklenirken Malezyalı yetkililer, sellerde 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, aşırı yağışların 7 eyalette sel ve toprak kaymalarına neden olduğunu, 152 bini aşkın kişinin güvenli bölgelere nakledildiğini açıklamıştı.

Kasımda başlayıp marta kadar sürebilen muson yağmurları sebebiyle Malezya'nın birçok bölgesinde yaygın olarak sel ve toprak kaymaları meydana geliyor.