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Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:33

Malezya’da göçmen botu battı: 10 ölü, 29 kayıp

İHA
Malezya’da göçmen botu battı: 10 ölü, 29 kayıp

Malezya'da kaçak göçmenleri taşıyan bir bot battı. İlk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp olan 29 kişi ise aranıyor.

Malezya Denizcilik İcra Dairesi (MMEA), Malezya'nın Johor eyaletinde kaçak göçmenleri taşıyan bir bottun battığını duyurdu. MMEA Başkanı Amiral Nurul Hizam Zakaria yaptığı açıklamada, botta aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 60 kişinin olduğunu söyledi.

EN AZ 10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Şu an için en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Zakaria, 21 kişini kurtarıldığını da ifade etti. Kayıp 29 kişi için arama çalışmalarının deniz ve hava araçlarıyla devam ettiğini ekleyen Zakaria, "Bot, 04.30 sıralarında dalgalı deniz koşullarında battı" dedi.

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Malezya’da göçmen botu battı: 10 ölü, 29 kayıp
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