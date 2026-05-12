Malezya’da göçmen teknesi sulara gömüldü: 14 kişi kayıp

Malezya'nın Pangkor Adası açıklarında göçmen teknesi alabora oldu. Endonezyalı kaçak göçmenleri taşıdığı düşünülen teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu.

İlk belirlemelere göre; 37 kişiyi taşıyan teknenin 9 Mayıs'ta Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Kisaran kasabasından ayrıldığı ve başkent Kuala Lumpur ile kuzeybatıdaki Penang Adası da dahil olmak üzere Malezya'daki çeşitli noktalara doğru gittiği ortaya çıktı.

KAZAYI BALIKÇI İHBAR ETTİ

Perak eyaleti Denizcilik Direktörü Muhammed Shukri Khotob, kazanın bugün erken saatlerde bir balıkçı tarafından yetkililere bildirildiğini söyledi.

Khotob, aralarında 7 kadının da bulunduğu 23 Endonezyalının yerel bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını ve kimlik tespiti ile soruşturma için deniz polis iskelesine götürüldüğünü belirtti. Direktör Khotob, "Şu an itibarıyla arama çalışmaları sürüyor" dedi.

