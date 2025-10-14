Malezya’da virüs alarmı: Okullarda eğitime ara verildi
Malezya’da yaklaşık 6 bin öğrenci influenza virüsüyle enfekte oldu. Hastalığın yayılmasının ardından bazı okullarda eğitime ara verildi.
Channel News Asia (CNA) televizyonunun haberine göre, Malezya Eğitim Bakanlığı yetkilisi Mohd Azam Ahmed, yaklaşık 6 bin öğrencinin influenza virüsüyle enfekte olduğunu ve bazı okullarda çocukların ve personelin güvenliği için eğitime ara verildiğini söyledi.
Enfeksiyonların ülke genelinde çeşitli bölgelerde tespit edildiğini belirten Ahmed, eğitime ara verilen okullara dair detay paylaşmadı.
İNFLUENZA ÜLKE GENELİNDE YAYILIYOR
Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed, virüsün okullarda yayılmasını engellemek için atılacak adımlar konusunda Eğitim Bakanlığı ile görüşeceğini kaydetti.
Malezya merkezli The Star gazetesi, enfeksiyonun en çok Selangor bölgesinde tespit edildiğini, ayrıca Kuala Lumpur, Putrajaya ve Penang gibi bölgelerde de vakalara rastlandığını aktardı.