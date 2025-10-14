Malezya’da virüs alarmı: Okullarda eğitime ara verildi

Channel News Asia (CNA) televizyonunun haberine göre, Malezya Eğitim Bakanlığı yetkilisi Mohd Azam Ahmed, yaklaşık 6 bin öğrencinin influenza virüsüyle enfekte olduğunu ve bazı okullarda çocukların ve personelin güvenliği için eğitime ara verildiğini söyledi.

Enfeksiyonların ülke genelinde çeşitli bölgelerde tespit edildiğini belirten Ahmed, eğitime ara verilen okullara dair detay paylaşmadı.