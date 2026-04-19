Malezya’da yüzen kasabada feci yangın: 1000 ev kül oldu
Malezya’da suyun üzerine kurulu kasabayı alevler sardı. Yangın nedeniyle 1000 ev yok oldu.
Bernama ajansının haberine göre, İtfaiye ve Kurtarma biriminden yetkili Jimmy Lagung, Malezya'nın Sabah eyaletine bağlı Kampung Bahagia bölgesindeki bir yüzen kasabada 4 hektardan geniş alanda yangın çıktığını belirtti.
Kampung Bahagia'da görevli polis yetkilisi George Abd Rakman da suyun üzerine kurulu kasabada yaklaşık 1200 yüzer temelli evin 1000'e yakınının yangında yok olduğunu, 9 bin kasaba sakininin yerinden olduğunu ifade etti.
Yangının söndürüldüğünü, kasabada ölen ya da yaralanan olmadığını kaydeden George, yangının sebebinin soruşturulduğunu belirtti.