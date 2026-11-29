Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Penang eyaletinin başkenti George Town'da düzenlenen bir etkinlikte İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın faaliyetlerine ilişkin konuştu.

Başbakan Enver, İsrail'le bağlantılı oluşumların, Tayland'ın başta Phuket kenti olmak üzere güneyinde ve başkent Bangkok'ta arazi satın aldığını iddia etti.

Enver, "Ulusal Güvenlik Konseyinden halka, komşu ülkelerde konuşlu İsrail istihbaratının faaliyetlerinin yoğun olduğunu bildirmesini istedim. Son 3-4 yılda güçleri 3 ila 4 kat arttı. Bu da dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Malezya'nın komşu ülkelerle iyi ilişkilerini sürdürmesinin önemine işaret eden Enver, bu meselenin birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

Enver, Malezya'nın Çin ve ABD ile ilişkilerini örnek göstererek jeopolitik gelişmeler karşısında görüş ayrılıklarına rağmen yapıcı ilişkilerin korunmasının önem taşıdığını vurguladı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör