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Giriş Tarihi: 4.11.2024 13:01

Malezya’dan şok hamle: İsrail BM’den atılabilir

Malezya, İsrail konusunda harekete geçti. Başbakan Enver İbrahim, Siyonist rejimin Filistin’de uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürmesi halinde bir karar tasarısını Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunacaklarını aktardı. Karar tasarısında Katil İsrail’in BM’den atılması yer alıyor.

AA
Malezya’dan şok hamle: İsrail BM’den atılabilir

Bernama haber ajansına göre, Başbakan Enver, Malezya Parlamentosunda (Dewan Rakyat) hazırlanan karar tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

Malezya'nın, İsrail'in, BM kuruluşlarının faaliyetine ve varlığına izin verme yükümlülüğüne dair Uluslararası Adalet Divanından (UAD) tavsiye görüşü talep eden karar tasarısını hazırlayan "çekirdek gruba" katıldığını aktaran Enver, hazırlanan taslağın BM Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinlilere yardım sağlamaya devam etmesinin önünü açabileceğini belirtti.

Karar tasarısı hakkında görüşmelerin sürdüğünü ve yakında BM Genel Kuruluna sunulacağını ifade eden Enver, bu taslakta İsrail'in Filistin konusunda uluslararası hukuku ihlal etmesi halinde BM'den atılmasının önerildiğini kaydetti.

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Malezya’dan şok hamle: İsrail BM’den atılabilir
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