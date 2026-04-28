Mali’de kanlı şafak

Mali'nin başkenti Bamako ve stratejik şehirleri, gün ağarırken eşzamanlı terör saldırılarıyla sarsıldı. Savunma Bakanı Sadio Camara'nın suikasta uğradığı iddiaları bölgede tansiyonu zirveye taşırken, Türk Dışişleri'nden "dayanışma" mesajı gecikmedi. Al Jazeera tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre, Mali Savunma Bakanı Camara, Kati askeri üssündeki konutunun hemen dışında düzenlenen kanlı bir suikastın hedefi oldu. Patlayıcı yüklü bir kamyonun infilak ettirilmesiyle gerçekleştirilen saldırıda, Bakan Camara'nın hayatını kaybettiği bildiriliyor. Saldırıları El Kaide bağlantılı grupların gerçekleştirdiği düşünülüyor.