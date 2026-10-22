Mali’de ormanlık alanda operasyon: Motosikletli grup hedef alındı: Çok sayıda ölü var

Bölgede operasyonun sonuçlarını değerlendirmek, kesin bilançoyu belirlemek ve olası silahlı örgüt mensuplarını tespit etmek amacıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonda çok sayıda silahlı örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilirken kesin sayı ve hedef alınan grubun hangi örgüte bağlı olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMa) Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Dougoukoloko Operasyonu" kapsamında Nara bölgesindeki Ouagadou Ormanı'nda, Ngoma Koura köyü yakınlarında bir grup motosikletlinin hedef alındığı belirtildi.

MALİ'DE GÜVENLİK KRİZİ

Başkent Bamako'nun kuzeyinde bulunan Nara bölgesindeki Ouagadou Ormanı, uzun süredir silahlı grupların faaliyetleri nedeniyle güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Mali, 2012'den bu yana terör örgütü DEAŞ ve El Kaide bağlantılı grupların saldırılarının da etkili olduğu güvenlik kriziyle mücadele ediyor.